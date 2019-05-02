Водителей, пойманных пьяными за рулем, отправили на вскрытие трупов в морг

Государство запустило программу перевоспитания водителей, пойманных пьяными за рулём. Один из ее пунктов - работа в морге. Нарушители должны в том числе присутствовать при вскрытии трупов.

Группа из шести участников программы прибыли с утра в центре судебной медицины, что на улице Короленко. Испытание моргом выдержали не все.

Один их мужчин предпочел вернуться домой, остальные говорят, что навсегда запомнят полученный опыт.

"Это укрепило мое желание отказаться от потребления алкоголя. Теперь ни капли, так как я не хочу больше сюда попадать".

Участники программы в течение пяти часов занимались уборкой морга и прилегающей территории.

"Это будет иметь большой психологический эффект, ведь выдержать такое способны не все. Только запах и вид трупа психологически воздействуют на человека", - сказал директор Центра судебной медицины Валериу Савчук.

Программа "Drink and Drive" рассчитана на три месяца и включает 12 этапов, индивидуальные и групповые. Нарушители будут работать в больницах и посещать специальные курсы.

"В случае нежелания участвовать в каком-либо из этапов, человек исключается из программы и все процедуры аннулируются", - сказал начальник НПИ Андрей Яворский.

Программа действует в Кишиневе, Хынчештах и Унгенах. В ней участвуют 24 автоводителя. Они же оплачивают ее стоимость - четыре тысячи леев.

Водители, пойманные пьяными за рулем, остаются без прав до решения суда по их делам. Временно лишенные прав на вождение могут их восстановить после участия в программе перевоспитания и повторной сдачи экзаменов.