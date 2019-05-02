Компания Google будет автоматически удалять данные пользователей, собранные через поиск, приложение "Google Карты" и принадлежащий ей сервис YouTube.
Сейчас пользователь поиска, карт Google, или YouTube в любой момент может сам удалить эти данные вручную, однако далеко не все это делают, и персональные данные накапливаются в системе годами, пишет УНИАН.
Теперь Google предложит еще две опции - автоматическое удаление персональных данных каждые три месяца или каждые полтора года в зависимости от выбора пользователя.
В Google объясняют, что хотят дать пользователям больше возможностей контроля над своими личными данными. Как заявили в кампании, изменения будут введены в течение нескольких недель. Google не раз обвиняли в безответственном отношении к персональным данным.
В ноябре компанию обвинили в слежке за пользователями. А в апреле компания многих удивила, признавшись, что некоторые команды, которые люди дают "умным" колонкам и другой домашней электронике от Google, могут прослушивать сотрудники компании.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День подобьет Вас на споры со старшими. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Вас может ожидать много неотложной работы дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Возрастет вероятность отравления. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День подобьет Вас на споры со старшими. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md