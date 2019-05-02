О тяжелом недуге расскажут ступни

исследователи, сообщает Daily Express. В некоторых случаях речь может идти о сердечно-сосудистых заболеваниях и диабете.

Если человек – диабетик, специалисты рекомендуют регулярно посещать ортопеда. У больных нарушается чувствительность в конечностях, и человек порой не чувствует, что натер или поранил ногу. В итоге можно занести инфекцию, передает мир24.

Холодные и бледные ступни могут свидетельствовать о наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с нарушением кровообращения из-за закупорки сосудов. Боль в ногах может быть также признаком раннего артрита.

Исследователи призывают не списывать со счетов состояние ног и вовремя обращаться к медикам.