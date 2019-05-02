27-летний молдаванин стал первой скрипкой Израильского филармонического оркестра

27-летний молдаванин стал первой скрипкой Израильского филармонического оркестра. Дмитрий Почтарь - продолжатель музыкальной династии. В Тель-Авиве он работает уже пять лет. Чтобы добиться почетного назначения, музыкант выдержал непростой и жесткий конкурс.

"Отличие первой скрипки от второй, такое же, как между меццо-сопрано и сопрано. Первой скрипка ведет чаще, вторая - как второй голос", - сказал скрипач Дмитрий Почтарь.

Талантливого юношу заметили девять лет назад на кишиневском фестивале "Королева Скрипка". Тогда Дмитрий познакомился и со своим будущем преподавателем в Университете Тель-Авива Ильей Коноваловым.

"Он высматривал на фестивале молодые таланты. Ему понравилось мое выступление, он предложил мне стипендию, которая покрывала все расходы на обучение", - сказал скрипач Дмитрий Почтарь.

На родине Дмитрию удается побывать нечасто, но он всегда с теплотой говорит о Молдове.

- Я из прекрасной страны - Молдовы. В Израиль переехал в 2010 году, когда мне было 18 лет.

Дмитрий Почтарь много концертирует и часто выступает с исполнителями мировой величины.

"В Индии у меня был великолепный концерт с тенором Андре́а Боче́лли", - сказал Дмитрий Почтарь.

В семье Почтарь четыре поколения музыкантов. Мама Дмитрия играет на цимбалах, отец - скрипач, как и дед.

"Мой дед был скрипачом, прадед играл на дудке и саксофоне. Ему довелось выступать с неповторимым Григорашем Динику".

Дмитрий Почтарь отдает музыке все время и мечтает о новых ярких концертах.