По меньшей мере два ребенка погибли, еще семь получили ранения, когда торнадо опрокинул надувной батут на территории уезда Лайюань в провинции Хэбэй на севере Китая. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщил информационный портал Sina.
По его данным, инцидент произошел в четверг в 14:50 по местному времени, когда внезапный порыв ветра перевернул установленный на площади Цзюймаюань батут в виде надувного замка высотой в два этажа жилого дома, пишет Корреспондент.
На размещенных в интернете видеороликах видно, как присутствующие на площади граждане пытались самостоятельно перевернуть конструкцию. Однако, по данным Sina, провести спасательные работы удалось только после прибытия на место происшествия пожарных бригад.
Сообщается, что в результате инцидента один ребенок погиб на месте, еще один умер в больнице. Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, их состояние оценивается как стабильное.
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vox.publika.md