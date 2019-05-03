Программа "Prima casă4" сможет стартовать уже этим летом

Уже летом граждане нашей страны, работающие в частном секторе и желающие приобрести жилье по программе "Prima Casă", смогут получить государственные субсидии. Кроме того, в проекте смогут участвовать и те, кто уже воспользовался программой, но не получал компенсацию. Prima Casă 4 уже прошла этап публичного обсуждения и теперь ее должно утвердить правительство.

Стоимость жилья не должна превышать 600 000 леев. Размер субсидий будет зависеть от стоимости недвижимости и зарплаты получателя. А за жилье за пределами столицы субсидии будут на 5 процентных пунктов больше.

"В Кишиневе эта компенсация составит 10% от задекларированной зарплаты. Например, если речь идет о кредите в размере 540 000 тысяч леев, участник программы каждый месяц будет получать 900 леев, если его оклад составляет 9000 леев", - сказал министр финансов Ион Кику.

Процедура подачи заявок на компенсацию будет такой же, как в случае Prima Casă 2 и 3, предназначенных для бюджетников и семей с детьми. Работники частного сектора с детьми смогут претендовать и на субсидии в рамках Prima Casă-3.

"Есть такие случаи, когда бюджетники с тремя детьми в итоге получают до 100% от стоимости кредита", - сказал Ион Кику.

До сих пор в рамках программы "Prima Casă" предоставили 2128 кредитов. Более половины получателей - работники частного сектора, поэтому многие приветствуют новую инициативу правительства.

"Я работаю в частном секторе, и мне это было бы интересно. Чтобы преимущества предоставлялись не только тем, кто работает в государственных структурах".

"Для молодежи это очень хорошо. Не у всех есть возможность купить жилье, особенно у тех, кто женится и хочет жить отдельно. Очень хорошо, что подумали и о молодежи"

В рамках программы "Prima Casă" кредиты предоставляются на более выгодных условиях. Первый взнос составляет 10%. Кроме того, участники программы, работающие в государственных учреждениях, ежемесячно получают до 50% компенсации от стоимости ипотеки. А семьям с четырьмя и более детьми субсидии составляют 100% от суммы кредита.