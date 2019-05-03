В Молдове в руке ребенка взорвался патрон

12-летний ребенок из села Пашканы Криулянского района попал в больницу после того, как в его руке взорвался патрон.

Инцидент произошел 2 мая около 10:00. Ребенок рассказал врачам, что нашел патрон среди мусора и поставил его на плиту в доме, чтобы нагреть.

Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Он получил ожоги пальцев и травму глаз.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.