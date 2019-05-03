Экологическая бомба: граждан просят не приносить на кладбище искусственные цветы

Искусственные цветы, которые приносят на кладбище, вредят экологии. Ежегодно с территории кладбища святого Лазаря вывозят более 700 тонн мусора, 80% из которого - венки и композиции из пластика.

"В этом году мы установили на территории 25 контейнеров, но люди их туда не выбрасывают. Десятки лет посредством СМИ мы стараемся донести до людей,что такие цветы лучше не покупать", - сказал директор кладбища св. Лазаря Павел Ени.

Люди, однако, думают иначе.

"Они дольше простоят и нам так нравятся, и положили их на могилы родителей, и пластиковые, и живые".

"Так принято, как родители делали, так делаем и мы".

Есть и те, кто предпочитает живые цветы.

В эти дни, на рынках страны можно найти огромное количество пластиковых цветов и венков.

Специалисты говорят, что пластиковые цветы содержат большое токсичных веществ.

"Мы призываем население не приносить такие вещи на кладбище, потому что с каждым годом объём мусора, содержащего пластик, растет", - сказала глава управления Министерства окружающей среды Светлана Болокан.

Священнослужители также призывают людей выбирать живые цветы.

"Мы рекомендуем приходить на кладбище с живыми цветами, а такое безответственное отношение наносит ущерб как моральный, так и экологический", - отметил священник Октавиан Мошин.

За несоблюдение правил эвакуации отходов грозят штрафы от двух до 15 000 леев.