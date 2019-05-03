В селе Сэрата Веке открыли собственный рынок: желающим предоставят около 100 торговых мест

Жителям Сэрата Веке теперь не придется ездить в район или столицу за покупками. Там открыли собственный рынок, где продавать будут продукты питания, а также хозяйственные товары, одежду и обувь. Желающим предоставят около 100 торговых мест.

"Я принесла на продажу коровью брынзу, молоко и яйца. Это мои продукты, я принесла их из дома. Мы очень довольны, что можем здесь торговать".

"До сих пор продавали, где придется. А сейчас появился такой отличный рынок с хорошими условиями. Надеемся, что сможем продать товар, и что будут приезжать покупатели из других сел".

Покупатели тоже рады возможности все покупать прямо в селе.

"Мы очень довольны, что открыли такой рынок, и нам будет где продавать. А так мы ездили в Фалешты, это далеко, а здесь - очень хорошо."

"Спасибо мэру за то, что он постарался. Я ничего продавать не буду, но приду сюда что-нибудь купить."

"Спасибо большое, буду здесь продавать яйца, курицу, и все, что у меня будет в хозяйстве"

Платить за места на рынке торговцы не будут. Расходы на содержание возьмут на себя местные власти.

"Мы реализовали этот проект после того, как поспрашивали людей и получили заявки в мэрию. У жителей села есть избыток товара, и есть производители молочной, животноводческой, плодово-овощной продукции, которым негде ее продавать", - сказала мэр села Сэрата Веке Мария Галиц.

На оборудование рынка потратили 900 тысяч леев. 70% предоставил Фонд инвестиций в сельском хозяйстве, остальное доложили жители села Сэрата Веке. На церемонию открытия рынка приехал депутат Сергей Сырбу.

"Мы благодарим партнеров по развитию, которые поддерживают все наши проекты на местном, районном и национальном уровне", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

В коммуне Сэрата Веке Фалештского района проживают примерно четыре тысячи человек.