Нетрезвая автоледи снесла ограждение и едва не упала в реку в Слободзейском районе

Нетрезвая автоледи протаранила ограждение и едва не упала в реку. Инцидент произошел 2 мая в селе Ближний Хутор Слободзейского района.

33-летняя девушка превысила скорость и не справилась с управлением автомобиля. В результате машина врезалась в металлическое ограждение, установленное на мостике через ручей "Светлый".

Случайные прохожие позвонили участковому, который первым прибыл к месту происшествия, вызвал скорую помощь и сотрудников ГАИ. Пострадавшую госпитализировали в отделение смешанной травмы Республиканской клинической больницы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Медики подтвердили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Автоледи пояснила, что выпила примерно 250 г вина, после чего села за руль. По пути следования она решила обогнать двигавшийся впереди автомобиль, превысила допустимую скорость до 80 км/ч, попала в яму колесом и потеряла управление.

По факту ДТП проводится проверка.