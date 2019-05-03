Моника Бабук ответила Майе Санду: Роль политиков заключается в том, чтобы предлагать решения, а не врать и отравлять общество

Министр культуры и образования Моника Бабук опровергла слова лидера ПДС Майи Санду о том, что правительство сможет выплачивать повышенные зарплаты учителям только в течении шести месяцев.

"Роль политиков заключается в том, чтобы предлагать решения, а не врать и отравлять общество. Если бы у госпожи Майи Санду было бы хоть немного уважения к учителям, она не стала бы создавать такие ситуации. Все учителя, в том числе и те, кто преподают в университетах, будут получать увеличенные зарплаты", - сказала Моника Бабук. По данным Министерства образования, культуры и исследований, закон о повышении зарплат учителям был принят после вступления в силу закона о бюджете на 2019-й год. Таким образом все изменения можно внести также лишь после того, как будет принят закон о поправках для госбюджета.

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