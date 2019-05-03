Дело Павла Григорчука передано в суд: ему грозит до 5 лет тюрьмы

Павел Григорчук рискует получить до пяти лет тюрьмы за хулиганство.

По данным прокуроров, Григорчук ударил по лицу депутата демократической партии Сергея Сырбу. В результате чего депутат попал в больницу с сотрясением головного мозга. Инцидент произошел 21 марта 2019 года в одном из столичных кафе.

Григорчук неоднократно проявлял себя агрессивно, участвуя во всевозможных массовых акциях и протестах. После того, как одна из них закончилась массовыми беспорядками в 2015, Григорчук попал в тюрьму. Впоследствии он был осужден на 4 года условно по этому делу.