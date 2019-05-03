На Радоницу транспорт до кладбища "Св. Лазаря" будет бесплатным

На Радоницу жители столицы смогут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте до кладбища "Св. Лазаря". Власти предоставят пассажирам 5 и 6 мая три автобусных маршрута - "С", "D" и № 27.

По данным мэрии Кишинева, дополнительный автобус "С" стартует с ул. Василе Александри до ул. Дойна (кладбище "Св. Лазаря"). Автобусы "Д" и № 27 стартуют с бул. Национального Возрождения (цирк).

Вместе с тем 5 и 6 мая, количество троллейбусов по маршруту № 24 и № 25 будет установлено по необходимости, а микроавтобусы № 132, № 134, №162, №184 будут ездить до кладбища "Св. Лазаря".

В то же время водителей предупреждают, что на Радоницу движение частного транспорта по ул. Дойна, на участке между ул. Соколень и главным входом кладбища "Св. Лазаря", будет приостановлено. Однако власти заявили, что для частного транспорта на прилегающих к кладбищу "Св. Лазаря" территориях было выявлено 1 500 парковочных мест.