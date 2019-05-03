Двое мужчин ограбили и избили 87-летнюю женщину в Резинском районе

Неизвестные ворвались в дом и избили 87-летнюю женщину. Инцидент произошел 30 апреля в Резинском районе.

По данным полиции, злоумышленники ударили пожилую женщину по голове и угрожали физической расправой в случае, если она не отдаст им деньги. Пенсионерка добровольно отдали свои сбережения, после чего неизвестные уехали.

В результате расследования полиция задержала двух подозреваемых в возрасте 30 и 17 лет.

Сообщается, что преступление было спланировано заранее.

Ведется следствие.