Радоница 2019: ANSA призывает не употреблять скоропортящиеся продукты на открытом воздухе

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) предупреждает граждан о необходимости соблюдении определенных правил питания в период пасхальных праздников.

Специалисты агентства рекомендуют при организации поминальных столов на кладбищах, на открытом воздухе, воздерживаться от употребления скоропортящихся продуктов и блюд (салаты с майонезом, мясо, рыба, готовые блюда).

Мясо и яйца должны быть очень хорошо термически приготовлены после того, как пробыли в холодильнике несколько дней, а размороженные продукты следует немедленно приготовить.

Накрывайте все блюда с приготовленной пищей крышками, таким образом еда будет защищена от других продуктов и посторонних предметов, которые могут попасть в нее.

Соблюдайте санитарные нормы и нормы личной гигиены во время потребления продуктов питания.