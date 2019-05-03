В Ниспоренах воспитательница обзывала и била детей. ВИДЕО

Скандальное видео сняли в детсаду в Ниспоренском районе. Воспитательница нецензурно обзывала и била детей.

Съемку очевидца выложили на сайте zugo.md. По данным портала, воспитательницу уволили.

В каком именно детском саду это случилось, не сообщается. В районном управлении образования ситуацию пока не прокомментировали, сославшись на занятость.

В полиции говорят, что никто из родителей на воспитательницу не пожаловался, но обстоятельства инцидента выясняются. Еще один случай насилия в детсаду в Ниспоренском районе произошел месяц назад. Воспитательница столкнула двоих детей лбами. Прокуратура проводит расследование.