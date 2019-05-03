Над Румынией нависли апокалиптическае облака. ФОТО

В небе над Румынией появились необычные облака. По словам экспертов, это были так называемые редкие вымеобразные облака или, как их еще называют метеорологи Mammatus clouds.

Появляются они преимущественно во время тропических штормов. Выглядят, как будто с неба свисает гроздьями пена.

Опасные облака Mammatus только на первый взгляд кажутся очень красивыми. Но вскоре после их появления начинается природный катаклизм в виде шторма, наводнения, грозы или града.