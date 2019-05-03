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Служебный пес пограничников помог найти контрабанду сигарет
// фото: Deschide.MD
14:18, 03 May 2019
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Служебный пес Пограничной полиции Цезарь раскрыл планы девушки из Румынии, которая пыталась провезти через границу около 13 тысяч сигарет. Инцидент произошел 2 мая около 16:00 в пункте пропуска в Кагуле.

24-летняя гражданка Румынии ехала на машине Ford Focus. Когда она показывала правоохранителям документы, Цезарь приблизился к машине и сразу дал понять, что в автомобиле есть контрабанда. В ходе проверки пограничники обнаружили 647 спрятанных в автомобиле пачек сигарет.

Девушка признала, что это не первая попытка провезти контрабандой сигареты.




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