Служебный пес пограничников помог найти контрабанду сигарет

Служебный пес Пограничной полиции Цезарь раскрыл планы девушки из Румынии, которая пыталась провезти через границу около 13 тысяч сигарет. Инцидент произошел 2 мая около 16:00 в пункте пропуска в Кагуле.

24-летняя гражданка Румынии ехала на машине Ford Focus. Когда она показывала правоохранителям документы, Цезарь приблизился к машине и сразу дал понять, что в автомобиле есть контрабанда. В ходе проверки пограничники обнаружили 647 спрятанных в автомобиле пачек сигарет.

Девушка признала, что это не первая попытка провезти контрабандой сигареты.