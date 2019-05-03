Диетическая кола увеличивает риск ожирения

Употребление диетической колы способствует развитию ожирения, так как этот напиток стимулирует аппетит.

К такому выводу пришли специалисты из Великобритании, опровергнув тем самым утверждение, что употребление диетических напитков помогает скорректировать вес, передает news.ru.

В ходе исследования учёные изучили рацион питания семи тысяч детей, проживающих на территории США. Оказалось, что дети, которым давали диетическую колу, старались восполнить недостаток калорий, употребляя продукты, содержащие большое количество сахара.

В итоге это приводило к тому, что испытуемые в среднем в день получали на 312 килокалорий больше, чем их сверстники, которые пили обычную колу.

Люди, пьющие напитки без сахара, могут впоследствии чувствовать себя более голодными, и это побуждает их есть или пить больше, — говорится в статье Daily Mail.