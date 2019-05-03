Составлен рейтинг самых двуличных знаков Зодиака

Вам наверняка доводилось чувствовать и осознавать, что о Вас ведутся сплетни за спиной.

Об этом пишет vesti-ua.net.

И вряд ли это приносило Вам удовольствие, особенно если слухи еще и лживы. Но есть люди, которые считают распространение сплетен приемлемым, будто бы это делается с хорошими намерениями. Но результаты таких действий могут быть плачевными. Поэтому перечислим знаки зодиака, с которыми следует держать ухо востро.

Овен

Представители этого знака очень любят общение с людьми, а как же не обсудить общих знакомых, их поведение, привычки и ошибки? Временами Овны бывают эмоционально несдержанными. И когда такое случается, они могут выдать ненароком чужие секреты. Обсуждение других людей дает Овну возможность чувствовать себя авторитетнее и весомее в обществе.

Близнецы

Близнецы очень любят поболтать и заодно обсудить других людей в разговоре. Не следует думать, что Близнецы нарочито пытаются выглядеть нетактичными, просто они считают личную жизнь других хорошей темой для обсуждения. Если они вдруг касаются такой темы, то уже не могут остановить себя. Близнецам интересно проанализировать действия других и соотнести их поступки со своими.

Рак

Раки не любят внимание к себе, поэтому переводят разговор на другую тему. Часто о ком-то еще. Рак часто нервничает, если находится в компании малознакомых людей, и даже не осознает, что обсуждает кого-то другого. Рак не старается намеренно распространить сплетни, просто он хочет принимать участие в разговоре, отведя от себя внимание.

Лев

Львы всегда хотят быть в курсе последних новостей. Они могут долгое время сидеть в социальных сетях, складывая свое собственное мнение о человеке. Так как все Львы драматичны, им нравится замечать чье-либо поведение, а после обсуждать его с кем-нибудь еще. Львам любопытны разговоры и сплетни, поэтому они не считают их чем-то неприличным.

Весы

Весы ужасно любят тайны, к тому же они умеют располагать к себе людей и втираться в доверие. При этом им ужасно трудно сохранить в секрете информацией, которой они владеют. Весы называют наблюдателями – они чрезвычайно любят следить за чужой жизнью. Для них это прекрасный повод пообщаться.

Водолей

Если Водолей распространяет слухи, он скорее всего делает это неумышленно – просто слова будто сами слетают с его губ. Водолею невдомек, что он поступает нетактично. И даже не осознает, что кто-то может довольно сильно переживать из-за этого. Водолеи иногда весьма эгоистичны, и могут не думать о чувствах и переживаниях других людей.