Вам наверняка доводилось чувствовать и осознавать, что о Вас ведутся сплетни за спиной.
Об этом пишет vesti-ua.net.
И вряд ли это приносило Вам удовольствие, особенно если слухи еще и лживы. Но есть люди, которые считают распространение сплетен приемлемым, будто бы это делается с хорошими намерениями. Но результаты таких действий могут быть плачевными. Поэтому перечислим знаки зодиака, с которыми следует держать ухо востро.
Овен
Представители этого знака очень любят общение с людьми, а как же не обсудить общих знакомых, их поведение, привычки и ошибки? Временами Овны бывают эмоционально несдержанными. И когда такое случается, они могут выдать ненароком чужие секреты. Обсуждение других людей дает Овну возможность чувствовать себя авторитетнее и весомее в обществе.
Близнецы
Близнецы очень любят поболтать и заодно обсудить других людей в разговоре. Не следует думать, что Близнецы нарочито пытаются выглядеть нетактичными, просто они считают личную жизнь других хорошей темой для обсуждения. Если они вдруг касаются такой темы, то уже не могут остановить себя. Близнецам интересно проанализировать действия других и соотнести их поступки со своими.
Рак
Раки не любят внимание к себе, поэтому переводят разговор на другую тему. Часто о ком-то еще. Рак часто нервничает, если находится в компании малознакомых людей, и даже не осознает, что обсуждает кого-то другого. Рак не старается намеренно распространить сплетни, просто он хочет принимать участие в разговоре, отведя от себя внимание.
Лев
Львы всегда хотят быть в курсе последних новостей. Они могут долгое время сидеть в социальных сетях, складывая свое собственное мнение о человеке. Так как все Львы драматичны, им нравится замечать чье-либо поведение, а после обсуждать его с кем-нибудь еще. Львам любопытны разговоры и сплетни, поэтому они не считают их чем-то неприличным.
Весы
Весы ужасно любят тайны, к тому же они умеют располагать к себе людей и втираться в доверие. При этом им ужасно трудно сохранить в секрете информацией, которой они владеют. Весы называют наблюдателями – они чрезвычайно любят следить за чужой жизнью. Для них это прекрасный повод пообщаться.
Водолей
Если Водолей распространяет слухи, он скорее всего делает это неумышленно – просто слова будто сами слетают с его губ. Водолею невдомек, что он поступает нетактично. И даже не осознает, что кто-то может довольно сильно переживать из-за этого. Водолеи иногда весьма эгоистичны, и могут не думать о чувствах и переживаниях других людей.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md