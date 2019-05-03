РАК (22 июня - 23 июля)

День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

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