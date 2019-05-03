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Разрушительная сила: появилось видео урагана Фани в Индии
// фото: screenshot
16:43, 03 May 2019
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В сети появилось видео мощного урагана, который обрушился на штат Одиша на востоке Индии. Циклон Фани ломает деревья, поднимает в воздух многотонные автомобили и сносит огромные башенные краны.

Сообщается, что порывы ветра достигают 200 км/ч.

Власти Индии объявили эвакуацию с побережья Бенгальского залива. В зоне поражения находятся десятки миллионов человек. Индийские власти предпринимают все возможное, чтобы эвакуировать людей, пишет Корреспондент.




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  • БЛИЗНЕЦЫ

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    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

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  • РАК

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    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

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  • ДЕВА

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  • ВЕСЫ

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  • СКОРПИОН

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  • ВОДОЛЕЙ

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