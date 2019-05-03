В Кишиневе до конца мая модернизируют пять спортивных площадок

Работы по модернизации пяти спортивных площадок в столице завершатся до конца мая. Кроме того, Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства планирует завершить к концу июня работы по благоустройству 25 детских площадок.

Начальник отдела благоустройства и санитарии управления Василе Ефрос заявил, что речь идет о пяти спортивных площадках, которые вошли в ремонт в прошлом году, а сейчас работы находятся на последней стадии и площадки приобретут новый облик, передает IPN.

Были созданы условия для мини-футбола и баскетбола. Были обустроены трибуны для болельщиков и установлена искусственная трава. Спортивные площадки расположены по пяти адресам, по одной в каждом секторе столицы.

Василе Ефрос заявил, что параллельно проводятся работы по благоустройству детских площадок. Всего в этом году будет модернизировано 85 игровых площадок, а 25 из них будут готовы к концу июня. Работы на других детских площадках завершатся в сентябре-октябре.