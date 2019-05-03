"Мы нашли дневник и сказали: "Давайте предположим, что вместо ручки и бумаги у Евы был смартфон, и задокументируем, что с ней происходит". Поэтому мы привезли смартфон в 1944 год", — сказал Кохави.

Рассказ о Еве начинается с небольшого видеоролика, в котором девочка празднует свой день рождения. Она танцует с подружками, влюбляется и получает первую в жизни пару туфель. Счастливые моменты прерывает вторжение нацистов в ее город. Еву сначала везут в гетто, а оттуда — в лагерь смерти.

Аккаунт еврейской девочки вызвал шумиху во всем мире. Еще до того, как в нем появились публикации, на страницу подписались более 200 тысяч человек.