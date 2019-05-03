Бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь назначен на новую должность

Бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь перевелся в генеральную прокуратуру. Его назначили в отдел унификации практики в области представления обвинения в судах.

Приказ подписал генеральный прокурор Эдуард Харунжен в тот же день, когда одобрил заявление Мораря об отставке.

Виорел Морарь возглавлял Антикоррупционную прокуратуру с апреля 16-го года. Этот пост он занял по итогам конкурса. Его обязанности на прежней должности сейчас исполняет Адриана Бецишор.