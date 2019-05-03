Европу охватит поток холодного арктического воздуха

На Европу надвигается поток холодного арктического воздуха, что является довольно редким явлением в данный период. Синоптики сообщают, что в эти выходные во многих регионах европейского континента резко похолодает.

В период с 3 по 7 мая температура в Европе будет намного ниже, чем обычно в этот период года, высок риск сильных заморозков во многих районах Восточной, Центральной и Западной Европы, а также на Балканском полуострове, сообщает digi24.ro.

В пятницу холод охватит Францию, Южную Германию, Чехию, Словакию и Южную Польшу, а в субботу и воскресенье арктические воздушные массы достигнут северных Балкан, а затем и Средиземного моря. В понедельник значительно похолодает в большинстве районов Восточной, Центральной и Южной Европы. Отмечается, что температура воздуха упадет даже в северной части Африки.

Ближе к среде во многих регионах Центральной и Восточной Европы ожидаются заморозки. Погода вернется к норме с четверга, когда фронт воздушных масс рассеется.