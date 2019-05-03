Евгений Стурза опубликовал выписку о начислении зарплаты в ответ на обвинения Майи Санду

На лжи Майю Санду поймал и министр обороны Евгений Стурза. Лидер ПДС написала, что все нынешние министры получают "огромные" зарплаты благодаря законодательной поправке, которую предложил депутат Демпартии.

Министр в ответ выложил в фейсбуке данные о пополнении своего банковского счета, уточнив, что получал в среднем 20 тысяч леев в месяц. А упомянутая поправка, по словам Евгения Стурзы, позволила повысить зарплаты всем служащим Национальной армии и Министерства обороны.

Чтобы поговорить о достижениях, он пригласил Майю Санду в одну из модернизированных армейских казарм. И спросил - за какие заслуги она получила зарплату в парламенте, который со дня учредительного заседания ни разу не собирался.