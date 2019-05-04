Сильное землетрясение произошло на Филиппинах

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,7 в двух километрах к северо-западу от населенного пункт Адела.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на острове Миндоро на Филиппинах, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр в субботу, 4 мая.

Эпицентр подземных толчков находился в двух километрах к северо-западу от населенного пункт Адела с населением около четырех тысяч человек, и в 237 километрах от столицы государства, в которой проживают около 10,4 миллиона человек, передает Корреспондент.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.