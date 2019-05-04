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ДТП на Ботанике: в результате аварии перевернулся автомобиль
// фото: publika
09:45, 04 May 2019
просмотров 65 | комментариев 0

Минувшей ночью на Ботанике произошла авария, в результате которой один из автомобилей-участников перевернулся. 



ДТП произошло на пересечении проспекта Дачия и улицы Дечебал. 
По предварительной информации, двое пострадавших в ДТП были доставлены в больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
ACCIDENT TERIBIL ÎN CAPITALĂ. O maşină s-a RĂSTURNAT în urma unui impact violent (FOTO)















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    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
    Очень вероятно, что день начнется с конфликта.  Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка.  Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас.   Успешны знакомства и поездки.
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  ТЕЛЕЦ 
  
    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите.  Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств.  При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки.  Пришло время пожинать плоды.
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  БЛИЗНЕЦЫ 
  
    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми.  Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам.  Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома.  Перегрузки чреваты нервным срывом.
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  РАК 
  
    РАК (22 июня - 23 июля)
    Очень вероятно, что день начнется с конфликта.  Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели.   Будьте осторожны с автомобилем.
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  ЛЕВ 
  
    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите.  Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность.  Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно.  Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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  ДЕВА 
  
    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми.  В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями.  Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей.   Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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  ВЕСЫ 
  
    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
    Очень вероятно, что день начнется с конфликта.  Следует обратите внимание на решение профессиональных задач.  Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца.  Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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  СКОРПИОН 
  
    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите.  Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам.  Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи.  Хорошо пойдут дела на бирже.
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  СТРЕЛЕЦ 
  
    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми.  Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома.  Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы.  Уделите больше внимания любимому человеку.
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  КОЗЕРОГ 
  
    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
    Очень вероятно, что день начнется с конфликта.  Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций.  Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми.   Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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  ВОДОЛЕЙ 
  
    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите.  Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком.  На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд.  Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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  РЫБЫ 
  
    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми.  Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности.  Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам.   Успешны знакомства и поездки.
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