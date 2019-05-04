Убийца 13 человек в Мексике оказался нефтяником-наркоторговцем

Подозреваемый в организации убийства сразу 13 человек на празднике в мексиканском городе Минатитлан (штат Веракрус), задержанный в пятницу, оказался сотрудником нефтяной компании Pemex, выявлены его связи с наркоторговлей.

Группа бандитов открыла огонь в ходе вечеринки в Минатитлане в апреле, были убиты сразу 13 человек, включая младенца. Вооруженные люди пришли на праздник и попросили о встрече с хозяином заведения, после чего открыли огонь по присутствовавшим. Погибли семь мужчин, пять женщин и один ребенок, еще четверо получили ранения, передает Корреспондент.

Как сообщает портал Excelsior, подозреваемый в организации массового убийства задержан на выходе из промышленного комплекса "Пахаритос", принадлежащего Pemex. При этом он якобы является действующим сотрудником компании.

По предварительным данным, помимо основной работы человек по прозвищу Плешивый также занимался торговлей наркотиками на улицах, из-за чего у него и возник конфликт с организатором того праздника. Свои разногласия Плешивый решил разрешить кардинальным образом, убив оппонента и его гостей.

Штат Веракрус на юго-востоке Мексики является одним из наиболее опасных регионов страны.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. Число убийств, совершенных в Мексике в 2017 году, составило почти 31,2 тысячи, сообщал ранее Национальный институт статистики и географии латиноамериканской страны.