Во Флориде пассажирский Boeing 737 упал в реку

Во Флориде самолет оказался в реке, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 4 мая 2019 г.

"Коммерческий самолет оказался на мелководье. Самолет не погрузился в воду. Все люди живы, все учтены", — говорится в сообщении шерифа города .

Местный телеканал WJXT распространил фото, на котором видно, что люди в спасательных жилетах выстроились на крыле самолета. Рядом на воде находится пустой надувной спасательный плот.Позже офис шерифа сообщил о госпитализации 21 человека. "Все в хорошем состоянии, критических травм нет", — сообщило управление, передает РИА Новости.

Военные уточнили, что на борту самолета были 143 человека — 136 пассажиров и семь членов экипажа.

"Сообщения поступали лишь о небольших травмах, о которых позаботились на месте. Те, кому понадобилась дополнительная помощь, были перевезены в местную больницу. Погибших не было", — говорится в посте базы в Джексонвилле в Facebook.

Лайнер, зафрахтованный у компании Miami Air, летел с базы на Кубе во Флориду. Этот "вахтовый самолет" доставляет военнослужащих, членов их семей и других посетителей Гуантанамо во Флориду и обратно.

Компания Boeing заявила, что знает об инциденте с их самолетом в Джексонвилле и собирает информацию о нем.