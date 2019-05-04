В Таиланде короновали Раму Х

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) официально коронован. Основная часть церемониала официальной коронации завершилась в столице Таиланда Бангкоке.

Церемонии и ритуалы транслируются в прямом эфире всеми телеканалами Таиланда, передает РИА Новости.

В 12.00 по местному времени (08.00 по молдове) король возложил себе на голову переданную ему потомственными брахманами и высшими сановниками королевства корону династии Чакри, десятым королем которой он является, после чего в 12.20 старший брахман (индуистский священник и церемонимейстер двора) объявил полное имя и титулы монарха с приставкой "Прабат", означающей, что король официально коронован, и церемонией коронации подтвержден традиционный божественный статус монарха.

После коронации короля на церемонии был зачитан королевский указ о присвоении супруге монарха, королеве Суттхиде Ватчиралонгкон статуса коронованной королевы Таиланда.