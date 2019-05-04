В Сорокском районе почтили память погибших во Второй мировой войне

В селе Стойканы Сорокского района почтили память погибших во Второй мировой. 14 лет назад здесь обнаружили общую могилу, в которой были похоронены румынские солдаты.

"Тела пролежали в земле долгие годы, пока люди доброй воли не провели перезахоронение. Мы выяснили их имена, а в 2005 открыли памятник. У этого креста - особая история - немцы оставили его в память о румынских солдатах", - сказала учительница Анна Бежан.

Семья этого мужчины в войну потеряла деда, он похоронен в России. А здесь нашли останки его полного тезки. Семья поминает его, как родного.

"Мы решили поставить на могиле крест и вспоминать его, как других родственников. Каждый визит сюда волнителен".

Мэр Сорок Виктор Сэу рассказывает, что его дед воевал в румынской армии. Он скончался недавно - в свой сотый день рождения.

"Он был ветераном войны, служил у короля Михая, воевал под Констанцей. Прошел войну и советские лагеря. В Сороки приезжал неоднократно. В 2018 родился его пра-правнук, и мы все ездили к деду. Это событие отмечали пять поколений", - сказал мэр Сорок Виктор Сэу.

Кровопролитные бои в Стойканах велись в июле 41-го года.