Супруги из села Вэдень более 15 лет шьют народные костюмы

Супруги Лунгу из села Вэдень Сорокского района более 15 лет шьют народные костюмы. Они соблюдают старинные технологии и традиции, о которых узнают из разных уголков страны.

"На юге другой стиль костюмов. У нас на севере вышивают и рукава, и середину рубашек, а на юге только катринцы носят", - сказал народный умелец Симион Лунгу.

Мастер говорит, что работа трудная, кропотливая, зато от результата получаешь удовольствие.

"Дорогой народный костюм шьем два месяца, а то и больше. Одна ия стоит около двух тысяч леев. Катринца - 700-800 леев. Вот эта стоит 800", - сказал Симион Лунгу.

Супруги Лунгу обучались мастерству у своих родителей.

"Всему научилась у матери, и ткать, и перебирать, и шить, и вязать, всё. Нас было шесть сестёр и мать старалась чему-то нас учить", - сказала швея Серафима Лунгу.

В поисках узоров мастера объездили множество выставок. Традиционные орнаменты восстанавливали по воспоминаниям старожилов.

"В северных районах страны подол обычно украшали рисунками цветов, листьев. В наших краях многое зависит от возраста женщины. Мы решили изобразить колос", - сказала Серафима Лунгу.

Основной характеристикой молдавского традиционного костюма считается использование белой некрашеной ткани.