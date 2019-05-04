Папа Франциск посетит Болгарию

В Болгарии ждут приезда Папы Франциска. Понтифик прибудет в воскресенье. Церковные хоры готовят специальные программы, а в Софии появилась панно с фотография Папы. В канун поездки он обратился к гражданам Болгарии с посланием.

Папа Франциск планирует встретится с президентом Болгарии Руменом Радевым и произнесет речь, которую будут транслировать по национальному телевидению. Понтифик также пообщается с главой Болгарской православной церкви Патриархом Неофитом. Из Софии Папа отправится в город Раковски, где проживает самая крупная католическая община Болгарии. В присутствии 50 000 христиан Папа проведет службу.

"Надеюсь, что Папа подаст пример простоты, следуя примеру Святого Франциска Ассизского. Я надеюсь, что Понтифик услышит и поймет наши послания. Именно этого я жду."

Папа посетит и лагерь для беженцев.

"Я уехала из Ирана, потому что у меня всегда были проблемы из-за моей религии. Я не мусульманка. "

Франциск станет вторым Папой, посетившим Болгарию, после Иоана Павла II, который побывал в этой стране в 2002 году. 7 мая Понтифик отправится в Северную Македонию, а в конце месяца он прибудет в Румынию.