Взрыв произошел на химическом заводе в американском городе Уокиган, штат Иллинойс, четыре человека госпитализированы, сообщает газета Chicago Tribune со ссылкой на пожарную службу.
Первые сообщения о взрыве на заводе AB Speciality Silicone стали поступать в 21.45 по местному времени (5.45 по Молдове). Как сообщил официальный представитель пожарной охраны города Стив Лензи, точная причина инцидента пока не ясна, передает РИА Новости.
"Есть повреждения, указывающие на взрыв. Ущерб значительный", - сказал он.
На месте происшествия работают спасатели. К заводу приехал мэр города Сэм Каннигам. Пожарные пытаются установить, сколько человек находились на заводе во время взрыва.
Four people were transported to area hospitals after an explosion at the AB Speciality Silicone plant in Waukegan late Friday night. https://t.co/EmRZe8KwD0— Chicago Tribune (@chicagotribune) 4 мая 2019 г.
Fire, police, and paramedic personnel are working diligently at this scene. Again, please stay out of the area and let the first-responders work. Additional information regarding the explosion and fire will be released by Waukegan officials as the details become available. pic.twitter.com/RtA7MjTVxt— Lake County Sheriff (@LakeCoILSheriff) 4 мая 2019 г.
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