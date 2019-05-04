В Токио более 100 тысяч японцев пришли ко дворцу увидеть нового императора

Более 100 тысяч японцев пришли в субботу к императорскому дворцу, чтобы приветствовать нового императора Нарухито, сообщил полицейский на площади у императорского дворца.

Полиция приняла повышенные меры безопасности для обеспечения порядка.

"Не тысячи, больше 100 тысяч точно пришло, но точной цифры у нас пока нет", - сообщил он после того, как проконсультировался у своего коллеги в штатском с повязкой "Комитет общественной безопасности".

Людской поток начинается прямо от выхода из ближайшей станции метро. По ходу следования полиция регулирует движение на пешеходных переходах, затем направляет в нужную сторону желающих услышать небольшую речь императора Нарухито и увидеть его с императрицей Масако и других членов императорской семьи.

Два дня назад Управление императорского дворца объявило о том, что император впервые после церемонии интронизации появится на публике в субботу. Разместив информацию о том, что император и его семья шесть раз выйдут на балкон дворца, Управление просило не занимать очередь ночью, передает РИА Новости.

"Какое там ночью! – не по-токийски эмоционально реагирует полицейский на подступах к территории дворца на вопрос о том, с которого часа утра стали приходить люди. – Со вчерашнего дня некоторые уже тут остановились на ночлег".

В субботу много полиции. Если перед церемонией интронизации стражей порядка в форме можно было пересчитать по пальцам, то в субботу они стоят на переходах, вдоль стен, внутри и вдоль людского потока. Еще задолго до мостика, ведущего через ров на территорию императорского дворца, выставлены два кордона досмотра. На первом полиция дотошно досматривает сумки и рюкзаки, на втором металлоискателем проверяют каждого входящего.

"Это мы еще легко отделались. Говорят тем, кто пришел утром, только чтобы дойти сюда, пришлось ждать два часа", – говорит мужчина рядом в толпе.

Те, кто пришел с риском опоздать на последний выход императора в 15 часов, простояли в около двух часов сорока минут опасаясь, что их могут уже не пустить: уже около 13 часов полиция, каким-то образом измерив наполняемость площади, оцепила хвост очереди так, что вновь прибывавшие уже в нее встать не могли.

Перед дворцом – огромная толпа. Все замерли в ожидании, напряженно ищут ракурс, при котором можно увидеть и снять балкон. И вдруг площадь покрывается бумажными флажками. Их шелест и крики "Хэйка бандзай!" - "Слава императору!" безошибочно указывают на то, что монарх, императрица Масако и другие совершеннолетние члены императорской семьи появились на балконе за пуленепробиваемым стеклом.

Короткая речь императора, в которой он поблагодарил подданных за поздравления и пожелал им здоровья и счастья, также встречается криками "бандзай". Балкон пустеет, и собравшиеся на площади начинают дисциплинированно расходиться по направлениям, указанным полицией.

Церемония восшествия на престол императора Нарухито состоялась 1 мая после того, как его отец решил передать ему престол и отойти от дел в связи с преклонным возрастом – императору в декабре исполнилось 85 лет. С этого дня в Японии началась эпоха правления Рэйва, что можно перевести как "красота и гармония".