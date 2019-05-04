Актриса из "Игры престолов" поделилась впечатлениями от финала сериала

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в "Игре престолов", рассказала о своих впечатлениях от конца сериала в эфире шоу Джимми Киммела.

"Последние три серии — это безумие, особенно пятая. Четвертая, пятая, шестая — они все безумны, но эта просто "ах"!" — заявила Кларк.

Актриса также посоветовала найти зрителям по возможности "самый большой телевизор" и отметила, что они обязательно будут поражены концовкой, передает Lenta.

Ранее Эмилия Кларк рассказала, как пережила два кровоизлияния в мозг во время съемок сериала. Она назвала это "худшей головной болью", однако отметила, что ей удалось восстановиться после болезни, и это изменило ее.

Сериал "Игра престолов" выходит с 2011 года. Восьмой и последний сезон стартовал 14 апреля.