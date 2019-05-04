Занявший второе место участник "Голоса. Дети" оценил ситуацию с дочкой Алсу

Занявший второе место на шоу "Голос. Дети" Ержан Максим в интервью каналу TalkLike рассказал о финале конкурса и отношениях с другими участниками проекта, в том числе с Микеллой Абрамовой.

Ержан заверил, что не расстроился из-за результатов, так как во многом благодаря ему о нем узнали зрители. Его поддержали многие известные артисты, много теплых слов он услышал и от поклонников. Кроме того, из-за скандала ему удалось встретиться и пообщаться с Аллой Пугачевой, передает РИА Новости.

"Если бы я выиграл, меня бы поздравили и забыли".

Ержан Максим

Ержан добавил, что продолжает общаться с другими конкурсантами в чате WhatsApp. За время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.

Скандал вокруг шестого сезона телепроекта "Голос. Дети" начался после обнародования результатов зрительского голосования в финале. Победу одержала Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу. Она набрала 56,5% голосов, Ержан — 27,9%, Валерий Козаков — 15,6%. Зрителей удивил такой результат, в соцсетях стали появляться комментарии о фальсификации голосования и о том, что другие участники больше достойны победы.