Воскресенье в Молдове будет теплым и солнечным

Завтра погода будет солнечной и теплой. Воздух, по прогнозам синоптиков, прогреется до +25. В то же время, понедельник будет дождливым, а дневной максимум не превысит 20 градусов.

"Временами будут дожди, возможно, даже сильные, и с градом, местами ожидается гроза. На севере более переменчивая погода, такая же она может быть на юге и в центре страны", - сказала метеоролог Наталья Унгуряну.

Дожди ожидаются до середины следующей недели. Термометры покажут до 21 градуса днем, и до плюс 13 ночью.