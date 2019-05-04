Нидерланды выдали США подозреваемого в хакерстве украинца

Гражданина Украины Алексея Иванова, обвиняемого в киберпреступности, экстрадировали из Нидерландов в США. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США 3 мая.

"Киберпреступники, которые вредят жителям США и людям по всему миру, не могут полагаться на фальшивые личности и международные границы при попытке избежать правосудия. Этот случай и сегодняшняя экстрадиция показывают, что Соединенные Штаты и их международные партнеры найдут кибербеглецов и представят их перед лицом правосудия в США, где бы они ни совершали свои преступления", — сказано в заявлении, передает IZ.

Отмечается, что 31-летний Иванов использовал "необычную и широкую схему заражения и взлома компьютеров", которая "особенно опасна, потому что использует таргетированную онлайн-рекламу против миллионов ничего не подозревающих интернет-пользователей".

Иванова арестовали 19 октября 2018 года в Нидерландах. Суд обвиняет его в преступном сговоре с целью мошенничества, компьютерном преступлении и четырех эпизодах мошенничества.