Супружеская пара погибла в результате дорожной аварии в Комратском районе

Супружеская пара погибла сегодня утром в результате страшной аварии на трассе между селами Конгаз и Светлый Комратского района.

За рулем автомобиля находился 66-летний мужчина. По данным полиции, водитель не справился с управлением, когда сворачивал на повороте, вылетел с трассы и врезался в дерево.

В результате удара, водитель и его жена скончалась на месте, а пассажир был доставлен в больницу с травмами.