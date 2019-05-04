Наушник Apple AirPods продолжил работать внутри желудка

Житель Тайваня проглотил беспроводной наушник Apple AirPods, когда спал, однако устройство продолжило работать внутри его желудка. Об этом 1 мая сообщил издание The Daily Mail.

По имеющимся данным, мужчина слушал музыку и заснул. Проснувшись, он не обнаружил один наушник, а после того, как включил функцию поиска наушников, обнаружил, что звук исходит из его живота, передает IZ.

Мужчина обратился в больницу, где ему сделали снимок и определили, что наушник находится в его пищеварительной системе и выйдет естественным путем. Позднее гаджет покинул организм меломана без хирургического вмешательства, сохранив более 40% заряда.

20 марта Apple представила беспроводные наушники AirPods второго поколения с чипом H1.