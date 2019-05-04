Депутат ПДС назвал программу "Хорошие дороги для Молдовы" предвыборной глупостью

Предвыборной глупостью власти называет депутат ПДС Думитру Алайба государственную программу "Хороши дороги", благодаря которой жители более 1200 населенных пунктов страны сегодня ходят по асфальтированным улицам.



В рамках проекта "Хорошие дороги для Молдовы", который правительство запустило в 2018 году по инициативе председателя ДПМ Влада Плахотнюка, во всех населенных пунктах Глодянского района отремонтировали около 40 км дорог. На многих из них никогда не было асфальта. Сумма инвестиций достигает 40 миллионов леев.

"Были нужны главные, центральные сельские дороги, которые ведут, например, к церкви, кладбищу, больнице, школе. Если бы дорога была хорошей, разумеется, можно было сделать и прилегающие дороги, но дороги были вовсе разрушены, их не ремонтировали десятки лет", - сказал представитель Госадминистрации дорог Владимир Левински.

Люди много лет ждали, когда наконец смогут отложить в сторону резиновые сапоги.

"Была грязь. Тяжело было очень. Детей на руках переносили. А теперь стало просто замечательно".

"Теперь ходить можно нормально. Когда нет грязи, можно ходить и в туфлях. А раньше грязи было по колено."

"Была щебенка, но вода вымывала дорогу. Дороги были плохими, а теперь стало лучше, и люди рады этому. Это центр села, по нему ходим в школу, парк, пекарню, мэрию, в магазины и на стадион".

"Было хуже, была щебенка. А теперь - очень красиво."

Программа "Хорошие дороги для Молдовы" добралась и до Сорокского района. Жители села Рубленица говорят, что в этом году в первый раз на Радоницу они пойдут на кладбище по отремонтированной дороге. Стоимость ремонтных работ на этом участке превышает два с половиной миллиона леев.

"Это хорошо и для стариков, и для тех, кто ездит на машинах. Раньше дорога была очень плохой, и было неудобно идти на кладбище, а теперь очень хорошо."

"Дорога хорошая, чистая. Без проблем можно и пешком идти и ехать на транспорте. А раньше было тяжело."

"Здесь была разруха. Эта дорога главная, она идет ои трассы по центру села до церкви."

В селе Шолкань того же района был отремонтирован участок дороги в 600 метров. Люди говорят, что очень довольны результатом.

"Знаете, это была сельская дорога, а теперь когда у нас у власти настоящий хозяин, то и сельскую дорогу сделали, как положено."

"Как вы знаете, эту дорогу отремонтировали в 2018 году при поддержке правительства в рамках программы "Хорошие дороги для Молдовы". Сейчас дорога очень хорошая, мы очень довольны."

"Для реализации программы "Хорошие дороги для Молдовы" в прошлом году было выделено 58,3 миллиона леев, на эти средства отремонтировали улицы в 56 населенных пунктах Сорокского района", - сказал представитель Госадминистрации дорог Сергей Нэстасе.

Несмотря на то, что тысячи человек приветствуют этот проект, депутат Думитру Алайба - среди тех немногих, кто программу критикует. В то время как в 2018 году отремонтировали свыше 1600 километров сельских дорог, то с 2009 по 2016-ый, в то время, когда Думитру Алайба был советником бывшего премьер-министра Влада Филата, отремонтировали лишь 140 километров. В этом году в рамках программы "Хорошие дороги" отремонтируют более 2600 км дорог. На эти цели выделили примерно 2,7 миллиарда леев.