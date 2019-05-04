Предвыборной глупостью власти называет депутат ПДС Думитру Алайба государственную программу "Хороши дороги", благодаря которой жители более 1200 населенных пунктов страны сегодня ходят по асфальтированным улицам.
В рамках проекта "Хорошие дороги для Молдовы", который правительство запустило в 2018 году по инициативе председателя ДПМ Влада Плахотнюка, во всех населенных пунктах Глодянского района отремонтировали около 40 км дорог. На многих из них никогда не было асфальта. Сумма инвестиций достигает 40 миллионов леев.
"Были нужны главные, центральные сельские дороги, которые ведут, например, к церкви, кладбищу, больнице, школе. Если бы дорога была хорошей, разумеется, можно было сделать и прилегающие дороги, но дороги были вовсе разрушены, их не ремонтировали десятки лет", - сказал представитель Госадминистрации дорог Владимир Левински.
Люди много лет ждали, когда наконец смогут отложить в сторону резиновые сапоги.
"Была грязь. Тяжело было очень. Детей на руках переносили. А теперь стало просто замечательно".
"Теперь ходить можно нормально. Когда нет грязи, можно ходить и в туфлях. А раньше грязи было по колено."
"Была щебенка, но вода вымывала дорогу. Дороги были плохими, а теперь стало лучше, и люди рады этому. Это центр села, по нему ходим в школу, парк, пекарню, мэрию, в магазины и на стадион".
"Было хуже, была щебенка. А теперь - очень красиво."
Программа "Хорошие дороги для Молдовы" добралась и до Сорокского района. Жители села Рубленица говорят, что в этом году в первый раз на Радоницу они пойдут на кладбище по отремонтированной дороге. Стоимость ремонтных работ на этом участке превышает два с половиной миллиона леев.
"Это хорошо и для стариков, и для тех, кто ездит на машинах. Раньше дорога была очень плохой, и было неудобно идти на кладбище, а теперь очень хорошо."
"Дорога хорошая, чистая. Без проблем можно и пешком идти и ехать на транспорте. А раньше было тяжело."
"Здесь была разруха. Эта дорога главная, она идет ои трассы по центру села до церкви."
В селе Шолкань того же района был отремонтирован участок дороги в 600 метров. Люди говорят, что очень довольны результатом.
"Знаете, это была сельская дорога, а теперь когда у нас у власти настоящий хозяин, то и сельскую дорогу сделали, как положено."
"Как вы знаете, эту дорогу отремонтировали в 2018 году при поддержке правительства в рамках программы "Хорошие дороги для Молдовы". Сейчас дорога очень хорошая, мы очень довольны."
"Для реализации программы "Хорошие дороги для Молдовы" в прошлом году было выделено 58,3 миллиона леев, на эти средства отремонтировали улицы в 56 населенных пунктах Сорокского района", - сказал представитель Госадминистрации дорог Сергей Нэстасе.
Несмотря на то, что тысячи человек приветствуют этот проект, депутат Думитру Алайба - среди тех немногих, кто программу критикует. В то время как в 2018 году отремонтировали свыше 1600 километров сельских дорог, то с 2009 по 2016-ый, в то время, когда Думитру Алайба был советником бывшего премьер-министра Влада Филата, отремонтировали лишь 140 километров. В этом году в рамках программы "Хорошие дороги" отремонтируют более 2600 км дорог. На эти цели выделили примерно 2,7 миллиарда леев.
Комментарии
- Евгений Стурза опубликовал выписку о начислении зарплаты в ответ на обвинения Майи Санду
- Моника Бабук ответила Майе Санду: Роль политиков заключается в том, чтобы предлагать решения, а не врать и отравлять общество
- Игорь Додон рассказал, кто станет новым премьер-министром
- Дипломат Поя обвинил в глупости членов Платформы ДА
- В Гагаузии стартовала избирательная кампания по выборам башкана автономии
- Граждане выступают против досрочных выборов в Молдове
- Эксперты называют методы блока ACUM симуляцией работы
- Христос Воскрес! Андриан Канду поздравил жителей Молдовы с Пасхой
- Влад Плахотнюк поздравил граждан Молдовы со светлым праздником Пасхи
- Квартиры в Кишиневе, Бухаресте, Таллине и дом в Эстонии: депутата ACUM Думитру Алайбы живет на широкую ногу
- Машину с беременной женщиной сопроводил полицейский кортеж
- Звезда "Теории Большого взрыва" впервые станет отцом
- Основателя Lingualeo арестовали на два месяца за убийство сестры
- Эштон Кутчер даст показания в суде по делу "голливудского потрошителя"
- В селе Кобань Глодянского района обнаружили археологические находки 5 века до нашей эры
- Евгений Стурза опубликовал выписку о начислении зарплаты в ответ на обвинения Майи Санду
- Европу охватит поток холодного арктического воздуха
- Бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь назначен на новую должность
- Есть в каждом огороде: назван самый нужный фрукт для печени
- Страшная авария с участием трёх автомобилей в Криулянах
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md