Редкие археологические находки обнаружены близ села Кобань Глодянского района. Фрагменты доисторического жилища, стоков и керамической посуды нашли на каменном карьере. Специалисты датируют их пятым веком до нашей эры.
Спасти археологические ценности помогла бдительность хозяина карьера - он остановил работы и пригласил специалистов. По их предположениям, находки относятся к культуре Кукуте́ны-Триполье.
"Тут лишь часть многочисленных находок: фрагменты статуэток. Одна изображала сидящего человека. Вот верхняя часть и нога от другой статуэтки. На фрагментах керамической посуды видны характерные вдавленные узоры. Рисунок разноцветный - есть белый, красный и черный цвета", - сказал директор Национального археологического агентства Влад Ворник.
Археологи начали раскопки, которые по их расчетам, продлятся месяц.
"Это основание жилища. Дом разрушен почти полностью, но незначительная часть все же сохранилась", - сказал директор Национального археологического агентства Влад Ворник.
На раскопках группе из семи археологов помогают волонтеры.
"Раскопки идут третий день, а мы уже нашли множество фрагментов посуды. Работа очень интересная. В учебниках о таком не прочитаешь"
"Сперва копали лопатами, потом использовали инструменты поменьше. Срезаем слой за слоем и открываем историю".
Часть находок поступит в музей села Кобана, остальное будет отправлено для изучения в Кишинев.
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