Андрей Нэстасе и Майя Санду продолжают оскорблять журналистов

Лидеры ПДС и ППДП оскорбляют журналистов даже во Всемирный день свободы печати. Накануне фотография Андрея Нэстасе оказалась на панно "Врагов прессы", которое установили перед парламентом, за неоднократные нападки на неудобных ему репортеров.

В ответ в прямой трансляции в фейсбуке председатель ППДП выдал очередную порцию оскорблений в адрес журналистов. А Майя Санду, в свою очередь, опубликовала в соцсетях список телеканалов и новостных сайтов, которые не разделяют ее мнений, а значит, как она считает, распространяют лживые новости.

Публикацию Майи Санду раскритиковали. Интернет-пользователи выразили недовольство отношением лидера ПДС к неудобной ей прессе. Кто-то предложил ей взяться наконец за работу, так как время идет, и заплата капает, ведь Майя Санду так рвалась в парламент, обещая золотые горы, а на самом деле ограничивается лишь разговорами и не доказывает своими поступками, что хочет и может работать.

Еще один пользователь соцсетей отметил, что для Майи Санду и Андрея Нэстасе хороша лишь та пресса, которая хвалит, а не критикует лидеров ПДС и ППДП. Некоторые потребовали, чтобы в список, опубликованный Майей Санду, включили также канал TV 8 и Jurnal TV.

Не впервые представители СМИ подвергаются нападкам на мероприятиях, организованных ПДС и ППДП. Летом 2018 года журналиста нашего телеканала Оксану Боднар толкнули и ударили во время предвыборной акции, организованной этими двумя партиями. А в октябре 2017 года Нэстасе пытался запугать нашу съемочную группу и силой вывести ее из конференц-зала, когда журналисты захотели убрать телесуфлер, с которого лидеры ППДП читали текст для прессы.

Репортеры других средств массовой информации также подвергались нападкам со стороны Майи Санду и Андрея Нэстасе. В июне 2018-ого посаженный сын преступника Цопы грубил журналистам телеканала Moldova 1, "Ziarul Național" и портала privesc.eu якобы за то, что, они неверно отражают его деятельность.