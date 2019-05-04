Лидеры ПДС и ППДП оскорбляют журналистов даже во Всемирный день свободы печати. Накануне фотография Андрея Нэстасе оказалась на панно "Врагов прессы", которое установили перед парламентом, за неоднократные нападки на неудобных ему репортеров.
В ответ в прямой трансляции в фейсбуке председатель ППДП выдал очередную порцию оскорблений в адрес журналистов. А Майя Санду, в свою очередь, опубликовала в соцсетях список телеканалов и новостных сайтов, которые не разделяют ее мнений, а значит, как она считает, распространяют лживые новости.
Публикацию Майи Санду раскритиковали. Интернет-пользователи выразили недовольство отношением лидера ПДС к неудобной ей прессе. Кто-то предложил ей взяться наконец за работу, так как время идет, и заплата капает, ведь Майя Санду так рвалась в парламент, обещая золотые горы, а на самом деле ограничивается лишь разговорами и не доказывает своими поступками, что хочет и может работать.
Еще один пользователь соцсетей отметил, что для Майи Санду и Андрея Нэстасе хороша лишь та пресса, которая хвалит, а не критикует лидеров ПДС и ППДП. Некоторые потребовали, чтобы в список, опубликованный Майей Санду, включили также канал TV 8 и Jurnal TV.
Не впервые представители СМИ подвергаются нападкам на мероприятиях, организованных ПДС и ППДП. Летом 2018 года журналиста нашего телеканала Оксану Боднар толкнули и ударили во время предвыборной акции, организованной этими двумя партиями. А в октябре 2017 года Нэстасе пытался запугать нашу съемочную группу и силой вывести ее из конференц-зала, когда журналисты захотели убрать телесуфлер, с которого лидеры ППДП читали текст для прессы.
Репортеры других средств массовой информации также подвергались нападкам со стороны Майи Санду и Андрея Нэстасе. В июне 2018-ого посаженный сын преступника Цопы грубил журналистам телеканала Moldova 1, "Ziarul Național" и портала privesc.eu якобы за то, что, они неверно отражают его деятельность.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
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День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
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