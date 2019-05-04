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Малоимущие семьи из села Гратиешты получили подарки к Пасхе
// фото: соц сети
13:56, 04 May 2019
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Малоимущие семьи из села Гратиешты в столичном пригороде получили к Пасхе подарки. Местный священник при поддержке нескольких предпринимателей и на пожертвования прихожан собрал для людей пакеты с самыми необходимыми вещами. Супруги Синика воспитывают троих детей. Они были рады подаркам, особенно электропечи.

"Я готовлю на сковороде, а они хотят выпечку. Я умею печь и хлеб, и плацынды. Теперь и мужа буду угощать плацындами, он их любит, попросил испечь с творогом", - сказала жительница Гратиешт Оксана Синика.

Отец Виктор вместе с учениками местной школы навестил и бывшую учительницу начальных классов Екатерину Караман. Она преподавала 50 лет, а сейчас тяжело болеет и передвигается в инвалидной коляске.

"Они ко мне приходили, когда я лежала в больнице, и теперь приходят. Я это очень ценю", - рассказала пенсионерка Екатерина Караман.

Пасхальные подарки получили и супруги Емураки, которые воспитывают четверых детей.

"Христос Воскрес! Мы к вам пришли с подарками"

"Мы получили сладости. Но еще больше мне бы хотелось куклу".

Священник говорит, что все дары, которые прихожане принесут на Радоницу, тоже попадут на столы малоимущих.

"Мне всегда приносило радость помогать тем, кому тяжелее, чем нам", - сказал священник Виктор Плешка.

Кампания пасхальных даров для малоимущих жителей села Гратиешты проводится третий год подряд.




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