На Чеканах установили 25 скамеек, изготовленных на 3D-принтере

Скамейки, изготовленные на 3D-принтере, устанавливают на бульваре Мирчи чел Бэтрын в столичном секторе Чеканы. Всего их будет 25.

"Необычно, но красиво. Они будут хорошо смотреться во всех районах города".

Над изготовлением новых скамеек два месяца трудились четверо рабочих.

"Аллея выглядит иначе. Рада, что инновационные технологии добрались до Чекан. Уверены, после преобразования местных зон отдыха люди станут чаще приезжать на Чеканы".

Финансирование на изготовление скамеек было получено из средств Программы развития ООН "Зеленые города для Молдовы". Грант составил 7 700 долларов.

"Мы также намерены обустроить несколько пешеходных переходов, удобных для всех категорий пешеходов, в том числе для слабовидящих и тех, кто передвигается в инвалидных креслах. Кроме того, мы планируем установить в городе датчики чистоты воздуха".