В Теленештском районе во время рейда, полицейские задержали 18 водителей

11 водителей, пьяных за рулем, и семерых, у которых не оказалось при себе прав, остановили полицейские во время рейда в Теленештском районе. Проверки проводили минувшей ночью.

"Да, признаю, что выпил и сел за руль в таком виде Я выпил вина. У меня все документы в порядке, но права я просто забыл взять с собой".

Были водители, которые не хотели признавать, что употребляли спиртное.

Некоторые были не только выпившие, но и без прав.

Полицейские остановили также машину с несколькими мужчинами, которые ехали с незаконной охоты. Им грозит свыше 50 тысяч леев за браконьерство.

"Я был в Захоренах и приглашал людей на крестины дочки, а когда возвращался, увидел зайца, а потом за нами поехала полиция".

"Мы в него не стреляли, мы его просто нашли на дороге. Кому оружие принадлежит, не знаю".

"Полиция Теленешт вместе с Национальной патрульной инспекцией организовала рейды с целью выявления водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".

По данным Генерального инспектората полиции, около 90% аварий происходят по вине нетрезвых водителей.