На Филиппинах создали 24-метровую фигуру кита из пластикового мусора

На Филиппинах художник создал 24-метровую инсталляцию "Плач мертвого кита" из пластикового мусора, чтобы обратить внимание мировой общественности на масштабы загрязнения океанов.

Объект сделан из отходов, в том числе пластиковых бутылок, соломинок и мешков, найденных на побережье республики. Свою работу мастер посвятил киту, которого в марте этого года выбросило на филиппинский берег,передает IZ.

В желудке мертвого животного биологи обнаружили 40 кг пластика, в том числе пакеты из-под риса, огромные мешки с банановых плантаций и пакеты из супермаркетов, пишет HuffPost.

По оценкам Всемирного фонда дикой природы (WWF), ежегодно около 100 000 морских млекопитающих умираю от загрязнения океанов пластиком.

Так, в июне прошлого года на побережье в Таиланде обнаружили черного дельфина, проглотившего 80 пакетов. Пластиковая продукция застряла у животного в желудке и в горле, что не позволяло ему глотать и переваривать пищу. Спасти его не удалось.