Озвучившего Винни Пуха актера обвинили в изнасиловании

Актер дубляжа Джим Каммингс, чьим голосом говорят многие герои мультфильмов, столкнулся с обвинением в сексуальных домогательствах и домашнем насилии. 66-летнего артиста обвинила бывшая жена, сообщает в субботу, 5 мая, Daily Mail.

Стефани Каммингс заявила, что в 2011 году муж принуждал ее к интимной близости на глазах у четырехлетней дочери. Супруги уже были в разводе, когда Каммингс пришел в дом к бывшей жене и, по ее словам, начал ее шлепать, хватать за руки и прижимать к стене. Сам актер не отрицает, что такой эпизод имел место, однако отмечает, что всё это происходило в шутку.

Еще один случай с применением насилия произошел в 2013 году. Стефани Каммингс утверждает, что заявляла о нем в полицию, но подробностей не раскрывает. По ее словам, бывший муж издевался не только над ней: однажды он чуть не убил собаку, посадив ее в металлическое ведро и оставив на жаре, передает IZ.

Женщина призналась, что после насилия со стороны мужа вынуждена была обратиться в реабилитационный центр. Теперь она требует лишить Каммингса права опеки над детьми, называя экс-супруга "уменьшенной версией" продюсера Харви Вайнштейна, с чьим именем связан громкий скандал о сексуальных домогательствах.

Каммингс отрицает все обвинения. По его мнению, бывшая жена хочет уничтожить его репутацию и карьеру.

Джим Каммингс озвучил множество персонажей мультфильмов, включая Винни Пуха, Микки Мауса, Тигру, а также Шрама из "Короля Льва".